ملك البحرين يزور روسيا الاتحادية اليوم

يبدأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اليوم، زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها المملكة يوم 16 مايو الجاري.





وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيقوم بزيارة مماثلة إلى جمهورية الصين الشعبية، بناء على دعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وسيجري ملك البحرين خلال زيارته الصين، مباحثات مع الرئيس الصيني، حول علاقات التعاون المشترك بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين.