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الدبيبة يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق استقرار ليبيا

عبد الحميد الدبيبة خلال اللقاء مع ستيفاني خوري
23 مايو 2024 01:17

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ.
وأشار الدبيبة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.
جاء ذلك في لقاء جمع عبدالحميد الدبيبة مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية في أول تحركات خوري في ليبيا.
والخميس الماضي، صرح القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتاً إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيداً عن المُعرقلين والمخربين.
كما لفت حفتر إلى أنه لن يسمح لأحد أن ينصب نفسه وصياً على الشعب الليبي، وبأنه مع وحدة البلاد وبناء الدولة والعيش الكريم لكل الليبيين تحت راية الحرية والديمقراطية تحت دعم القوات المُسلحة رغم كل التحديات.

عبد الحميد الدبيبة
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