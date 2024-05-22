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قرقاش يؤكد دعم الإمارات لجهود تسوية الأزمة اليمنية

قرقاش خلال لقائه تيموثي ليندركينغ (وام)
23 مايو 2024 01:17

أبوظبي (وام) 

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، وبحثا الجهود الدولية والإقليمية بشأن الأزمة اليمنية، وآخر التطورات المرتبطة بها.
وتناول اللقاء المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأميركي بشأن الأزمة، وسبل دفع المباحثات الرامية إلى إيجاد حل شامل ينهي الأزمة، ويجنب الشعب اليمني التداعيات الإنسانية الناتجة عنها. وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي للخروج بتسوية شاملة للأزمة، مثمناً في هذا الصدد جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الداعم للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تهيئة الأجواء لحوار حقيقي يفضي إلى تسوية سياسية شاملة.

أنور قرقاش
الإمارات
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
أميركا
تيموثي ليندركينج
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