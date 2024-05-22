روسيا تستعيد السيطرة على قرية بالقرب من باخموت

موسكو (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية كليشيفكا شرق أوكرانيا. وسيطرت القوات الروسية في البداية على القرية التي تقع قرب مدينة باخموت الروسية في بداية 2023، لكن أوكرانيا حررتها لاحقاً أثناء هجومها المضاد.

وذكرت موسكو أن قواتها سيطرت على كليشيفكا نتيجة لعمليات الهجوم. وذكرت السلطات الأوكرانية، أمس، أن الوضع في القرية «تحت السيطرة».

واستغلت روسيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجع إمدادات الذخيرة من الغرب لكييف، من أجل إحراز تقدم جديد بشمال وشرق أوكرانيا.

على صعيد آخر، أسفرت ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أمس، عن تدمير مقهى، وألحقت أضراراً بمبنى سكني مجاور وأشعلت النار في محطة للوقود، وقال مسؤولون محليون: إن عشرة أشخاص أصيبوا أحدهم على الأقل حالته خطيرة.

وتهشمت جميع نوافذ بناية شاهقة مؤلفة من 12 طابقاً في الجهة المقابلة من الطريق. وعلى بعد حوالي 50 متراً، تحطمت أيضاً جميع نوافذ حافلة ركاب وتناثرت كميات كبيرة من الدماء على جانبها الخلفي قبل أن تشكل بركة دماء على الأسفلت.

وقال ممثلو الادعاء في المنطقة: إن روسيا استخدمت في الضربة قنبلة موجهة أطلقتها من منطقة بيلجورود المجاورة.

وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية منذ بدء الحرب في 2022.

وأصبحت الهجمات أكثر كثافة في الأشهر القليلة الماضية، واستهدفت بنية تحتية مدنية ومنشآت طاقة، وفتحت القوات الروسية جبهة قتال جديدة شمالي عاصمة المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

في الأثناء، انتقد الكرملين اعتزام الاتحاد الأوروبي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، ووصفها بأنها «مصادرة».

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بشكل نهائي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

ويتعلق الاتفاق باستخدام الفوائد والأرباح الأخرى من الأصول، ولكن ليس الأصول نفسها، والتي سوف تظل مجمدة.

ويمكن أن تضخ هذه الخطوة ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.23 مليار دولار) لصالح المساعدات خلال عام 2024 وحده.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن الاتحاد الأوروبي اختار خطة «تقليص» لا تمثل مع ذلك «أكثر من مصادرة للملكية».

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن ما قيمته حوالي 210 مليارات يورو أصول للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي. أعلنت مؤسسة يوروكلير المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، والتي تمتلك حصة الأسد من الأصول، مؤخراً أن تلك الأصول حققت حوالي 4.4 مليار يورو فوائد في عام 2023، ومن المقرر أن 90% من الأموال سوف تمول المساعدات العسكرية، في حين أن 10% منها سوف تذهب إلى المساعدات المالية لأوكرانيا.

يشار إلى أنه لا يوجد حالياً أي خطط لاستخدام الأصول الأساسية، بسبب مجموعة من المخاوف القانونية واحتمال أن يكون هناك رد انتقامي ومخاطر تهدد ثقة المستثمرين في الاتحاد الأوروبي.