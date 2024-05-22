ألمانيا والنرويج: ملتزمون بدعم قرارات محكمة العدل الدولية

عواصم (وكالات)

أكدت الحكومة الألمانية والنرويجية، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام ضد قادة في إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في المؤتمر الصحفي الفيدرالي في برلين، أمس: «نحن داعمون من حيث المبدأ للمحكمة الجنائية الدولية، وسنبقى على هذا النحو أيضاً».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل أيضاً الالتزام بقرارات المحكمة، قال هيبشترايت: «بالطبع، نعم نحن ملتزمون بالقانون».

وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي.

وصرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أيدي أنهم سيضطرون إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في حال قدومهما إلى الأراضي النرويجية إذا صدر أمر باعتقالهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية.