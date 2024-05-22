إسرائيل تسمح بالعودة لـ 3 مستوطنات بالضفة

القدس (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

والعام الماضي، جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش، بعدما أقر البرلمان تعديلاً لما يسمى قانون فك الارتباط لعام 2005.

وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوباً لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.

وجاء إعلان الجيش هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

واتخذ الجيش القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة.