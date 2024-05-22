الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تسمح بالعودة لـ 3 مستوطنات بالضفة

محل أحرقه مستوطنون في قرية جنوب نابلس (أرشيفية)
23 مايو 2024 01:17

القدس (وكالات)

أخبار ذات صلة
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
المتحدث الإقليمي بالخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل لمنع عملية واسعة في رفح

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
والعام الماضي، جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش، بعدما أقر البرلمان تعديلاً لما يسمى قانون فك الارتباط لعام 2005.
وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوباً لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.
وجاء إعلان الجيش هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
واتخذ الجيش القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة.

إسرائيل
فلسطين
وزارة الدفاع الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنون الإسرائيليون
الضفة الغربية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
23 مايو 2024
فلسطيني يقف في متجر مؤقت بجوار منزل مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
23 مايو 2024
المجاعة تمس جزءاً كبيراً من سكان منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تفاقم أزمة الغذاء و«المجاعة» يهددان «الساحل الأفريقي»
23 مايو 2024
جندي يمني مرابط على الجبهة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«القيادة اليمني»: ليس أمام الحوثي سوى الجنوح للسلام
23 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©