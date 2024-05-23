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إعصار يجتاح الغرب الأوسط للولايات المتحدة

سقوط توربينة رياح في أعقاب الأعاصير التي اجتاحت المنطقة بالقرب من بريسكوت، آيوا.
23 مايو 2024 08:18

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين بعد أن ضرب إعصار منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته السلطات في ولاية أيوا.

وضرب الإعصار بلدة جرينفيلد، جنوب غرب دي موين، بعد ظهر الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة السلامة العامة في أيوا في بيان. وذكر البيان: "من المحتمل أن يكون عدد المصابين أعلى، لكن هذه الأرقام تعكس فقط عدد الذين تم علاجهم من إصاباتهم في مواقع الرعاية البديلة المحددة".

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قتلى جراء إعصار بولاية أيوا الأميركية

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في دي موين شدة الإعصار عند (إي إف 3-) على مقياس فوجيتا الذي يتراوح من 0 إلى 5، والذي يقيس شدة الإعصار بناء على حجم الأضرار التي تسبب فيها.

وذكرت الهيئة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "ستستمر تقييمات الأضرار الإضافية على مدى الأيام القليلة القادمة وقد تتغير النتائج. سيتم إضافة مسارات وتصنيفات الإعصار الإضافية مع استمرار جمع البيانات".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن مديرة وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، دين كريسويل، ستتوجه إلى أيوا اليوم الخميس "للقاء المسؤولين المحليين والمقيمين المتضررين ولتفقد الأضرار".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إعصار
أيوا
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