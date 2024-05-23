الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج

رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024 01:42

مكة المكرمة (واس)

أخبار ذات صلة
ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه

بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج الحالي لعام 1445 هجري جرياً على العادة السنوية.
وأوضحت الهيئة، أن الجزء المرفوع  يغطى بقماش قطني أبيض بعرض 2.5 متر وطول 54 متراً من الجهات الأربع للكعبة.
وذكرت، أن الأعمال بدأت بفك أسفل الكسوة من جميع الجوانب وفصل أركان الكسوة وفك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة ولف الكسوة بارتفاع 3 أمتار وموازاتها على ارتفاع واحد وتثبيتها.
وأضافت، أن «الأعمال شملت فك 3 من القناديل ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات، كل على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة».

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة المشرفة
السعودية
موسم الحج
الحج
المسجد الحرام
الكعبة المشرفة
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
مارتن غريفيث (الاتحاد)
الأخبار العالمية
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
24 مايو 2024
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
الأخبار العالمية
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024
بوتين خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مرسوم روسي يسمح بمصادرة الأصول الأميركية
24 مايو 2024
وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
24 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©