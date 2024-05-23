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قتلى جراء فيضانات في الهند

قتلى جراء فيضانات في الهند
23 مايو 2024 21:26

لقي 7 أشخاص حتفهم في ولاية كيرالا بجنوب الهند بعد هطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد قبل موعد الأمطار الموسمية رغم أن معظم جنوب آسيا يتعرض لموجة حارة، بحسب ما قالته السلطات المحلية.

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وذكر مسؤولون أن الأمطار التي هطلت قبل موعدها الموسمي في ولاية كيرالا جاءت أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 18 بالمئة هذا العام، مما تسبب في فيضانات وتعطيل رحلات جوية.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية المحلية اليوم الخميس تحذيراً من الدرجة الحمراء من هطول أمطار شديدة الغزارة في ثلاث مناطق.

وعلى النقيض من ولاية كيرالا، واجهت معظم مناطق الهند وباكستان موجات حارة، مما دفع العاصمة الهندية نيودلهي إلى إغلاق المدارس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات
الهند
كيرلا
فيضانات
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