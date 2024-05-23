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ألمانيا: 3.17 مليون لاجئ يبحثون عن الحماية

طالبو لجوء يبحثون عن الإقامة في ألمانيا (د.ب.أ)
24 مايو 2024 01:41

فيسبادن (د ب أ) 

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ارتفع عدد الأجانب الباحثين عن الحماية في ألمانيا مرة أخرى بحلول نهاية عام 2023، وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس أنه تم تسجيل 3.17 مليون شخص في سجل الأجانب المركزي كأشخاص يبحثون عن الحماية حتى نهاية العام الماضي، وذلك بارتفاع بمقدار 95 ألف شخص مقارنة بالعام 2022.  يذكر أن عدد الباحثين عن الحماية في ألمانيا شهد ارتفاعاً أيضاً في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، ويقيم هؤلاء الأشخاص في ألمانيا مستندين إلى أسباب تتعلق بالقانون الدولي أو أسباب إنسانية أو سياسية. ووفقاً للمعلومات المقدمة من مكتب الإحصاء، ينحدر معظم هؤلاء الأشخاص من أوكرانيا حيث يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين 977 ألف شخص بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بعام 2022. 
وأشار المكتب إلى وجود مجموعات كبيرة أخرى من سوريا ( 712 ألف شخص بزيادة بنسبة 6%)، ومن أفغانستان (323 ألف شخص بزيادة بنسبة 13%) ومن العراق (200 ألف شخص بتراجع بنسبة 5%) ومن تركيا (152 ألف شخص بزيادة بنسبة 51%). وتمثل هذه الجنسيات الخمس ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي عدد الباحثين عن الحماية في ألمانيا. ونهاية العام الماضي، كان هناك أكثر من 2.5 مليون شخص يتمتعون بوضع الحماية لأسباب إنسانية، وذلك بزيادة بنسبة 12% عن العام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى الاعتراف بلاجئي الحرب الأوكرانيين.

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المكتب الاتحادي للإحصاء
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