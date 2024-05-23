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قمة أقريقية- كورية في يونيو المقبل

جانب من العاصمة الكورية سيؤول
24 مايو 2024 01:41

سيؤول (وكالات) 

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تستضيف كوريا الجنوبية قمة مع الدول الأفريقية الشهر المقبل، لمناقشة سبل توسيع التعاون في الاقتصاد والطاقة والرقمنة وغيرها من المجالات، بحسب ما قاله المكتب الرئاسي، أمس.
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب»الكورية الجنوبية، بأن من المقرر أن تعقد القمة الكورية- الأفريقية الافتتاحية يومي 4 و5 من يونيو المقبل في كينتكس بإلسان، شمال سول، وفي العاصمة.
ومن المتوقع أن تجذب القمة وفوداً من أكثر من 45 دولة، ما يجعلها أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة الرئيس يون سيوك-يول مهامها في مايو 2022، وفقاً للمكتب.
وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو، في مؤتمر صحفي: «ستعمل هذه القمة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأفريقية، وستوفر فرصة لإقامة تعاون شامل وعملي في مختلف المجالات، مثل المعادن الحيوية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرقمية والزراعة والرعاية الصحية والسياحة».

كوريا الجنوبية
الدول الأفريقية
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