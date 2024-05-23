وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص

أبوظبي (الاتحاد)

ذكرت وسائل إعلام سورية أن حريقاً ضخماً اندلع في مصفاة حمص وسط البلاد، مشيرةً إلى أن فِرق الإطفاء، من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني، تعمل معاً على إخماد النيران المشتعلة في المصفاة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر حجم الحريق وتصاعد أعمدة الدخان الأسود فوق مكانه، والذي ذكرت صحيفة «الوطن» السورية أنه يتركز في الوحدة 100 من المصفاة.

ونقلت وكالة أنباء «سانا» السورية عن قائد فوج إطفاء حمص أن حريقاً اندلع في إحدى وحدات مصفاة حمص، وأن فوج الإطفاء والدفاع المدني وكوادر إطفاء المصفاة يعملون معاً من أجل السيطرة عليه.

وسبق لمصفاة حمص أن شهدت حريقاً قبل سنوات من الآن، وكان نتيجةً لتسربٍ من إحدى مضخات النفط الخام، وقد أخمدته فِرق الإطفاء في حينه.