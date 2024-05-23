الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تستأنف نقل المساعدات من الرصيف البحري في غزة

شاحنة تحمل مساعدات عبر الرصيف البحري في غزة
24 مايو 2024 01:41

غزة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم

استأنفت الأمم المتحدة نقل المساعدات الإنسانية التي تصل إلى رصيف عائم أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة، بعد توقف عمليات التوصيل لمدة يومين. 
وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات عند الرصيف العائم، لكنها لا تزال مصرة على أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لمكافحة الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة لدخول 500 شاحنة على الأقل يومياً إلى قطاع غزة.
ووصلت عشر شاحنات محملة بالمساعدات، قادها مقاولون تابعون للأمم المتحدة من موقع الرصيف، الجمعة الماضي، إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة. ولكن في اليوم التالي وصلت خمس حمولات فقط إلى المستودع. وأوقفت الأمم المتحدة نقل المساعدات لمدة يومين، ريثما تتوصل إلى طريق جديد. 
وقالت شذى المغربي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن عمليات التسليم استؤنفت الثلاثاء الماضي، ووصلت 17 شاحنة إلى المستودع، بينما وصلت في اليوم التالي 27 شاحنة.
وأضافت «على حد علمي تم حصر جميع السلع ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث»، وقالت إن بعض المساعدات مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي حتى يوزعها بينما تذهب البقية لمنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة.
وتقدر تكلفة بناء الرصيف، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس، بنحو 320 مليون دولار وتم بمشاركة 1000 جندي أميركي. 
لكن بايدن أوضح أنه لن تطأ قدم أي جندي أميركي أرض غزة.
وقال مسؤول أميركي، أمس، إنه تم حتى الآن تسليم نحو 800 طن من المساعدات من الرصيف إلى منطقة تجميع. وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنه حتى الثلاثاء الماضي تم نقل أكثر من 307 أطنان من المساعدات «إلى نقاط توزيع أخرى في غزة».
وتأتي المساعدات التي يجري تفريغها عند الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث تفتشها إسرائيل أولاً. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية أمس، إنه تم حتى الآن شحن حمولة 3474 من ألواح تحميل المساعدات من ميناء لارنكا في قبرص، وتزن حمولة كل لوح حوالي طن.

الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإغاثية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
مارتن غريفيث (الاتحاد)
الأخبار العالمية
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
24 مايو 2024
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
الأخبار العالمية
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024
بوتين خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مرسوم روسي يسمح بمصادرة الأصول الأميركية
24 مايو 2024
وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
24 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©