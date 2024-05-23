الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الدنماركي يصوّت على الاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل

مقر البرلمان الدنماركي
24 مايو 2024 01:41

براغ (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
ضوء أخضر إسرائيلي لاستئناف مفاوضات غزة

أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية، أمس، بأن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يأتي ذلك غداة إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها الاعتراف بفلسطين كدولة، والذي يدخل حيّز التنفيذ 28 مايو الجاري، بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
ووفق الإذاعة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ «تحالف الأحمر والأخضر» المعارض، ترين بيرتو ماخ: «ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا الاعتراف بدولة فلسطين الأسبوع المقبل».
وحثّ ماخ «الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى»، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي.
ومقترح القرار قدّمه تحالف الأحمر والأخضر، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.
وأوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: «لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن».

الدنمارك
فلسطين
الاعتراف بفلسطين
الدولة الفلسطينية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
مارتن غريفيث (الاتحاد)
الأخبار العالمية
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
24 مايو 2024
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
الأخبار العالمية
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024
بوتين خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مرسوم روسي يسمح بمصادرة الأصول الأميركية
24 مايو 2024
وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
24 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©