البرلمان الدنماركي يصوّت على الاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل

براغ (الاتحاد)

أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية، أمس، بأن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يأتي ذلك غداة إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها الاعتراف بفلسطين كدولة، والذي يدخل حيّز التنفيذ 28 مايو الجاري، بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.

ووفق الإذاعة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ «تحالف الأحمر والأخضر» المعارض، ترين بيرتو ماخ: «ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا الاعتراف بدولة فلسطين الأسبوع المقبل».

وحثّ ماخ «الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى»، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي.

ومقترح القرار قدّمه تحالف الأحمر والأخضر، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.

وأوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: «لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن».