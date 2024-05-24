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موجة حارة تجتاح راجاستان الهندية

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24 مايو 2024 15:50

ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة أن تسعة على الأقل لقوا حتفهم نتيجة ما يشتبه في أنها ضربة حرارة في ولاية راجاستان في غرب الهند مع توقعات بأن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الحاد في ظل موجة حر لافحة.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة نيودلهي غدا السبت درجات حرارة قد تبلغ نحو 45 درجة مئوية.

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وتصل درجات الحرارة خلال الصيف في الهند لذروتها عادة في مايو لكن العلماء توقعوا أن تكون أيام موجات الحر أكثر عددا من المعتاد هذا العام بسبب قلة الأمطار الرعدية غير الموسمية ونشاط ظاهرة النينيو لكن بدرجة أضعف.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن تسعة وفيات على الأقل يُعتقد أنها نتجت عن الإصابة بالإعياء من شدة الحرارة.

 

المصدر: وكالات
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الهند
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