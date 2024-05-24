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رئيس التشيك يغادر المستشفى بعد شفائه من إصابة

الرئيس التشيكي بيتر بافيل
24 مايو 2024 15:41

خرج رئيس التشيك، بيتر بافيل، من المستشفى، في أعقاب تعرضه لحادث طفيف خلال قيادته دراجة نارية، أمس الخميس، طبقا لما أعلنه مكتب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

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وكان مكتب الرئاسة فى التشيك، قد أعلن في بيان، أمس الخميس إصابة الرئيس بيتر بافيل أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة، لكنها ستتطلب خضوعه للمتابعة لفترة قصيرة في المستشفى العسكري المركزي في براغ. وردا على سؤال لوكالة الانباء التشيكية "سي تي كيه "، أكدت المتحدثة باسم المستشفي العسكري المركزي جيتكا زينكي، أن المستشفى استقبل الرئيس وعالجه. وخرج رئيس التشيك صباح اليوم الجمعة. وذكر فريق الرئيس إن جدول أعماله للأسبوع المقبل، سيبقى من دون تغيير، بما في ذلك زياراته المقررة إلى الخارج، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات
المستشفى
التشيك
رئيس التشيك
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