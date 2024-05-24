خفض فواتير الطاقة يحتل واجهة الحملة الانتخابية في بريطانيا

أعلنت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا الجمعة عن خفض فواتير المنازل اعتباراً من يوليو لتنتقل مسألة تكلفة المعيشة المهمة إلى اليوم الثاني من حملة الانتخابات العامة.

وكشفت هيئة «أوفغيم» أن الحد الأقصى لفواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سينخفض بنسبة سبعة بالمئة بسبب انخفاض تكاليف الجملة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من ذروته قبل كوفيد.

وسينخفض المبلغ السنوي المسموح أن تتقاضاه الشركات من الأسرة المتوسطة التي تستهلك الكهرباء والغاز في إنجلترا واسكتلندا وويلز من 1690 جنيهاً استرلينياً إلى 1568 جنيهاً (1990 دولاراً) اعتباراً من الأول من يوليو.

وهو ثاني تخفيض منذ أبريل.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من يوليو، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال المعارض الرئيسي بفارق كبير على حزب المحافظين.