الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خفض فواتير الطاقة يحتل واجهة الحملة الانتخابية في بريطانيا

خفض فواتير الطاقة يحتل واجهة الحملة الانتخابية في بريطانيا
24 مايو 2024 18:21

أعلنت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا الجمعة عن خفض فواتير المنازل اعتباراً من يوليو لتنتقل مسألة تكلفة المعيشة المهمة إلى اليوم الثاني من حملة الانتخابات العامة.
وكشفت هيئة «أوفغيم» أن الحد الأقصى لفواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سينخفض بنسبة سبعة بالمئة بسبب انخفاض تكاليف الجملة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من ذروته قبل كوفيد.
وسينخفض المبلغ السنوي المسموح أن تتقاضاه الشركات من الأسرة المتوسطة التي تستهلك الكهرباء والغاز في إنجلترا واسكتلندا وويلز من 1690 جنيهاً استرلينياً إلى 1568 جنيهاً (1990 دولاراً) اعتباراً من الأول من يوليو.
وهو ثاني تخفيض منذ أبريل.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من يوليو، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال المعارض الرئيسي بفارق كبير على حزب المحافظين.

 

أخبار ذات صلة
انطلاق «معركة» الانتخابات البرلمانية في بريطانيا
«قفز الحواجز» يستعد للأولمبياد بـ 3 بطولات في بريطانيا
المصدر: آ ف ب
بريطانيا
ريشي سوناك
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:08
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
الأخبار العالمية
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
اليوم 19:05
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
الرياضة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
اليوم 19:04
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
الأخبار العالمية
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©