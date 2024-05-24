معاهدة لمكافحة «القرصنة البيولوجية»

جنيف (وام)

توصلت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بعد مفاوضات اختتمت أمس الأول، إلى اعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وبموجب المعاهدة اتفقت أكثر من 190 دولة على مكافحة ما يسمى بالقرصنة البيولوجية وتنظيم براءات الاختراع الناجمة عن الموارد الوراثية مثل النباتات الطبية، وتعتبر الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وتتضمن أحكاماً مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.