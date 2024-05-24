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الرئيسان المصري والأميركي يتفقان على إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم

الرئيسان المصري والأميركي يتفقان على إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم
24 مايو 2024 22:13

 اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلي قطاع غزة وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس الأمريكي تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأعرب الرئيس الأميركي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع.
واتفق الجانبان أيضا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وشدد الجانبان على ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأكدا رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.

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المصدر: وام
مصر
أميركا
قطاع غزة
جو بايدن
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