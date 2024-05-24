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باكستان.. موجة حر تتسبب في حالة طوارئ بالمستشفيات

رجل ينقل كتل الثلج خلال يوم صيفي حار في جاكوب آباد بباكستان (رويترز)
25 مايو 2024 01:35

إسلام أباد (د ب أ) 

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قال مسؤولون في باكستان إن المستشفيات في أنحاء البلاد استقبلت، أمس، الآلاف من المصابين بضربات الشمس للعلاج، مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية وسط موجة من الحر الشديد.  وقالت رومينا خورشيد منسقة، شؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي بالحكومة الباكستانية، إن الموجة الحارة اجتاحت البلاد لليوم الرابع، وإنه من المرجح أن تستمر لمدة أسبوع آخر. وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في البلاد سردار سارفراز، إن درجات الحرارة قد تصل إلى 51 درجة اليوم. 
وقال المسؤول المحلي في إقليم السند الجنوبي شاه زمان، إن سيارات الإسعاف سارعت بنقل ضحايا الموجة الحارة إلى المستشفيات ومخيمات مؤقتة لتقديم الرعاية الصحية لهم في جميع المدن الكبرى. وقال الطبيب طاهر فاروق في مستشفى بمدينة دادو حيث وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية «لقد عالجنا آلاف المصابين ويتدفق علينا المزيد منهم». وأمرت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي بإغلاق المدارس بشكل مؤقت، وتأجيل الامتحانات، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المستشفيات مع بدء موجة الحر، وهي الأولى من نوعها هذا الصيف. وقالت السلطات إن درجات الحرارة ارتفعت بنحو ثمان درجات مئوية فوق المستويات الطبيعية في هذا الوقت من الصيف، وأرجعت ذلك إلى تغير المناخ.

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