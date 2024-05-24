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أرمينيا تعيد أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان

نقطة حدودية فاصلة بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية)
25 مايو 2024 01:35

عواصم (وكالات) 

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أعادت أرمينيا أمس إلى أذربيجان أربع بلدات حدودية سيطرت عليها في تسعينات القرن الماضي في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بعد خلافات وحروب استمرت لعقود.
وتمثل الخطوة التي أثارت احتجاجات واسعة في أرمينيا، تطورا مهما نحو التوصل لاتفاق سلام شامل بعد سنوات من المحادثات العقيمة بوساطة من روسيا ودول أخرى.
وأكدت الأجهزة الأمنية الأرمينية الجمعة أن حرس الحدود التابع لها تمركزوا في مواقع جديدة بشرق البلاد، في إطار اتفاق أُبرم مؤخرا حول ترسيم الحدود يقضي بالتنازل عن قرى لأذربيجان.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف من جهته أن باكو تولت الاشراف على البلدات الأربع.
ووافق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مارس الماضي على إعادة القرى الأربع المهجورة التي سيطرت عليها قوات بلاده في التسعينات، في إطار جهود إرساء اتفاق سلام دائم بين البلدين.
في 16 مايو وافق البلدان على ترسيم 12.7 كلم من حدودهما وإعادة قرى بغانيس ايروم وأشاغي أسكيبارا وخيريملي وغيزيلهاجيلي إلى أذربيجان.

أرمينيا
أذربيجان
ترسيم الحدود
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