روسيا.. القبض على 20 شخصاً على صلة بهجوم «قاعة الحفلات»

موسكو (وكالات)

أقرت روسيا للمرة الأولى، أمس، بوضوح بمسؤولية «داعش» عن الهجوم على قاعة حفلات في موسكو أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 144 قتيلاً في 22 مارس. قال ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، إن روسيا قبضت على أكثر من 20 شخصاً على صلة بهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو في مارس الماضي، وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل ما يربو على 140 شخصاً. ومن بين المشتبه بهم الذين قبضت عليهم روسيا المسلحون الأربعة المشتبه فيهم، وجميعهم من طاجيكستان. وتم تمديد احتجازهم الأسبوع الماضي حتى 22 أغسطس دون تحديد موعد لمحاكمتهم. وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي، الروسي ألكسندر بورنيكوف، الذي أوردت كلامه وكالة «ريا نوفوستي للأنباء» خلال التحقيق: «تبيّن أنّ التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان الفرع الأفغاني لتنظيم داعش».

يشار إلى أنه في 22 مارس، دخل مسلّحون قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» بالقرب من موسكو قبل أن يفتحوا النار على الناس ويشعلوا النار في المبنى، وهو أعنف هجوم تشهده روسيا منذ 20 عاماً. وأدى هذا الهجوم الذي يعدّ الأسوأ في روسيا منذ العام 2004، إلى مقتل 144 شخصاً على الأقل وإصابة 360 آخرين بجروح.