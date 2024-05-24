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بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش»

مخيم الهول (أرشيفية)
25 مايو 2024 01:35

القامشلي (وكالات) 

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أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أمس، أنها سلمت بريطانيَا امرأةً وثلاثة أطفال من مراكز احتجاز عائلات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في ختام لقاء جمع بين مسؤولين محليين ووفد بريطاني برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا.
وأكّد مصدر في الإدارة الذاتية الكردية أن الأربعة «كانوا في مخيم الروج»، وهو أحد مخيمين يأويان عائلات عناصر «داعش»، إلى جانب مخيم الهول.
وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من مراكز احتجاز المسلحين في شمال شرق سوريا إلى 7 مايو الجاري، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أميركياً بينهم خمسة قاصرين.  
وفي ديسمبر 2023، سلّمت الإدارة الذاتية امرأة وخمسة أطفال من مراكز احتجاز الدواعش وعائلاتهم إلى بريطانيا.
ومنذ إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» دحر تنظيم «داعش» في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية قرابة 56 ألف شخص في مخيّمي الهول وروج في شمال شرق سوريا.

بريطانيا
الدواعش
أبناء الدواعش
داعش
سوريا
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