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«مجهولون» يغادرون سفينة تجارية قبالة الصومال

السفينة التجارية (باسيليسك)
25 مايو 2024 01:35

نيروبي (الاتحاد)

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن أشخاصاً مجهولين غادروا سفينة تجارية على بعد 420 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مركة في الصومال كانوا قد اعتلوها في وقت سابق، مضيفةً أن الطاقم بخير.
ولم تذكر الهيئة اسم السفينة أو هويتها، لكن قوة مكافحة القرصنة في المحيط الهندي والبحر الأحمر التابعة للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم العملية أتالانتا، قالت إن أشخاصاً يشتبه في أنهم قراصنة صعدوا على متن السفينة التجارية (باسيليسك) التي ترفع علم ليبيريا في موقع مماثل أول أمس الخميس.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن عملية أتالانتا أرسلت إحدى سفنها الحربية القريبة للرد على هجوم القراصنة.
وأحدث قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في المياه قبالة ساحل الصومال الممتد لمسافة طويلة بين عامي 2008 و2018. وهدأ نشاطهم حتى العام الماضي قبل أن يعود للتصاعد من جديد.

الصومال
القرصنة
القرصنة البحرية
السواحل الصومالية
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