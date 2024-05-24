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الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعمَ مساعي السلام في اليمن

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
25 مايو 2024 01:35

عدن (الاتحاد)

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بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي، السفير محمد طه مصطفى، أمس، مع المدير العام في مفوضية الحماية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية الأوروبية، أندرياس باباكونستانتينو، نتائج الاجتماع السادس لكبار المسؤولين حول اليمن والذي عقد في السابع من مايو الجاري في بروكسل. وأكد السفير محمد طه، التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمساعي السلام لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني رغم استمرار جماعة الحوثي في تصعيدها العسكري، وما ينتج عنه من معاناة اقتصادية واجتماعية لليمنيين... مثمناً دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات لليمن في مختلف المجالات.
أما المدير العام في مفوضية الحماية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، فأكد من جانبه استمرار الاتحاد في دعم الشعب اليمني، وخاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، مجدِّداً التأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي السلام في اليمن التي يقودها المبعوث الأممي. 
في سياق آخر بحث سفير اليمن لدى كندا جمال السلال، أمس، مع نائب وزير الخارجية الكندي ديفيد موريسن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
وأطلع السفيرُ السلال، نائبَ وزير الخارجية الكندي على المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن، والتحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً حرصَ الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الدائم والشامل.
كما جدد السلال امتنانَ الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه كندا لليمن في المجالين السياسي والإنساني، وحثَّ على مواصلة هذا الدعم وعلى المساهمة بفعالية في البرامج التنموية وبناء القدرات، مؤكداً عمقَ العلاقات اليمنية الكندية.
ومن جانبه أكد نائبُ وزير الخارجية الكندي، دعم كندا لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعلى أهمية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، مجدداً استمرارَ دعم بلاده للجهود الإنسانية في اليمن.

الاتحاد الأوروبي
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