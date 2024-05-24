اتفاق مصري أميركي على إدخال المساعدات إلي غزة عبر «كرم أبو سالم»

القاهرة (الاتحاد)

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي جو بايدن على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلي قطاع غزة، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وافق على إرسال المساعدات الإنسانية مؤقتاً من خلال معبر كرم أبو سالم «لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئاسة اتفقت مع مصر على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة.

كما أبلغ بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية أنه يدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بشروط مقبولة لكل من مصر وإسرائيل وأن الولايات المتحدة سترسل فريقاً رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، وفقا لما ورد في بيان من البيت الأبيض.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن وصول المساعدات إلى قطاع غزة محدود بشدة، إذ دخل أقل من ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ السابع من مايو، بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه خلال الفترة ما بين السابع و23 مايو، دخلت 906 شاحنات فقط إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، حيث تلوح في الأفق مجاعة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 800 من تلك الشاحنات كانت محملة بإمدادات غذائية.