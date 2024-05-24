السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق مصري أميركي على إدخال المساعدات إلي غزة عبر «كرم أبو سالم»

أطفال فلسطينيون يواجهون ظروفاً مأساوية مع استمرار القصف على غزة (أ ف ب)
25 مايو 2024 01:35

القاهرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية من تقديم الخدمات للفلسطينيين

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي جو بايدن على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلي قطاع غزة، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وافق على إرسال المساعدات الإنسانية مؤقتاً من خلال معبر كرم أبو سالم «لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئاسة اتفقت مع مصر على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة.
كما أبلغ بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية أنه يدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بشروط مقبولة لكل من مصر وإسرائيل وأن الولايات المتحدة سترسل فريقاً رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، وفقا لما ورد في بيان من البيت الأبيض.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن وصول المساعدات إلى قطاع غزة محدود بشدة، إذ دخل أقل من ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ السابع من مايو، بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه خلال الفترة ما بين السابع و23 مايو، دخلت 906 شاحنات فقط إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، حيث تلوح في الأفق مجاعة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 800 من تلك الشاحنات كانت محملة بإمدادات غذائية.

كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
غزة
مصر
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
أميركا
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
25 مايو 2024
عمال إنقاذ يتفقدون موقعاً تعرض لهجوم صاروخي في خاركيف (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مبادرة صينية - برازيلية للتفاوض على حل الأزمة الأوكرانية
25 مايو 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش»
25 مايو 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التغيرات المناخية تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا
25 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©