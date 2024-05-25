وفيات في موجة حر ضربت المكسيك

سجلت المكسيك 48 وفاة خلال شهرين، إثر موجة حر شديدة وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان أمس الجمعة: "إنه تم تسجيل 48 حالة وفاة على المستوى الوطني مرتبطة بموجة الحر التي بدأت منتصف مارس الماضي، بينما عانى 956 شخصاً من مشاكل صحية مختلفة".

كذلك، أودت موجة الحر بحياة عشرات القردة من فصيلة "العوّاء" المعروفة بأصواتها الصاخبة، والمصنفة بأنها معرضة للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة؛ إذ عُثر عليها ميتة في ولاية تاباسكو على ساحل الخليج.

وكانت درجة الحرارة العظمى بلغت يوم الخميس الماضي، في مدينة مونكلوفا بولاية كواهويلا 46 درجة.