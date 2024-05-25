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مخاوف من مقتل المئات بعد انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

مخاوف من مقتل المئات بعد انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة
25 مايو 2024 17:27

أعربت السلطات المحلية عن خشيتها من مقتل مئات الأشخاص بعد انهيار أرضي في المرتفعات النائية في بابوا غينيا الجديدة. وقالت صحيفة «بوست كوريير» المحلية اليوم السبت، إن قرية «يامبيلي» بالمنطقة اختفت تحت الانهيار الأرضي.
 ويعتقد أن 300 شخص على الأقل دفنوا تحت الطمي، حسب تقارير إعلامية، نقلاً عن السلطات المحلية، كما دفن أيضاً أكثر من ألف منزل.
 وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه.بي.سي» قد ذكرت أمس الجمعة أن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص، في انهيار أرضي، في بابوا غينيا الجديدة.
 وأضافت الهيئة أنه تردد أن الانهيار الأرضي ضرب قرية «كاوكالام» في إقليم «انجا»، على بعد حوالي 600 كيلومتر، شمال غرب عاصمة البلاد «بورت مورسبي» في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة. 
كما أدى الانهيار الأرضي إلى إغلاق الطريق، المؤدي إلى بلدة «بورجيرا» حيث يقع منجم ذهب كبير. وكتب سيمون برمنجهام، زعيم المعارضة، بمجلس الشيوخ الأسترالي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «حدث مأساوي لدى صديقتنا القريبة والعزيزة، بابوا غينيا الجديدة. الصور والتقارير المبكرة صادمة بصورة خطيرة». 

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المصدر: د ب أ
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