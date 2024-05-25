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بوركينا فاسو.. تمديد النظام العسكري الانتقالي 5 أعوام

إبراهيم تراوري
26 مايو 2024 03:59

واغادوغو (وكالات)

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نص ميثاق تبناه أمس، المشاركون في حوار وطني في واغادوغو على تمديد النظام العسكري الانتقالي بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري خمسة أعوام إضافية، بعدما تولى السلطة في بوركينا فاسو عبر انقلاب في سبتمبر 2022.
وقال الكولونيل موسى ديالو رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني في ختام أعماله إن «مدة المرحلة الانتقالية حددت بـ60 شهراً اعتباراً من الثاني من يوليو 2024».
وأضاف ديالو أن الرئيس تراوري سيتمكن من الترشح «للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم لإنهاء المرحلة الانتقالية».
وضم الحوار الوطني الذي كان من المقرر أن يختتم اليوم، ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن، إضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية، وقاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية.
وفي الميثاق الجديد الذي وقعه تراوري أمس، تم شطب الحصص النيابية الممنوحة للأحزاب السياسية في الجمعية التشريعية الانتقالية. واعتمدت «الوطنية» معياراً لعضوية هذه الجمعية أو الحكومة.

بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري
الانتخابات الرئاسية
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