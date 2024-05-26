الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الألغام تقتل طفلاً كل يومين في أفغانستان

الألغام تقتل طفلاً كل يومين في أفغانستان
26 مايو 2024 04:00

غزنة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح

يُقتل طفل كل يومين في أفغانستان بسبب ألغام أو ذخائر غير منفجرة، فبعد أكثر من 40 عاماً من الحروب يهدد الخطر الأفغان في الحقول والمدارس والطرق في كل أنحاء البلاد.
وفي ولاية غزنة في شرق أفغانستان تجمّع أطفال حول حفرة خلّفها تفجير لغم، بعدما تبدّد الدخان الأسود الناجم عنه. كان اللغم المضاد للدبابات مزروعاً على بعد 100 متر من قرية قاش قلعة في الولاية، ويعود إلى الفترة السوفياتية.
وتشكل هذه الانفجارات إحدى أدوات الموت في أفغانستان والأطفال ضحاياها بشكل رئيسي.
وقام خبراء في مجال إزالة الألغام تابعون لمنظمة «هالو تراست» البريطانية بحفر الأرض من حول اللغم بحذر وتفجيره.
وأكد نيك بوند، رئيس قسم الألغام في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أن حكومة طالبان «تدعم بشكل كامل عملية إزالة الألغام وتريدها أن تمضي قدماً».
وقال: «يكاد يكون من المستحيل حالياً معرفة» نسبة انتشار الألغام التي يشكل الأطفال 82 % من ضحاياها، إذ تتسبّب بمقتلهم أو بإصابتهم بجروح.

انفجار لغم
أفغانستان
الألغام
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©