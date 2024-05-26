بوتين: مستعدون للتفاوض على أساس الحقائق الحالية

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً استعداده للتفاوض، لكنه أشار إلى أن روسيا لن تعيد الأراضي المحتلة التي ضمتها. وقال بوتين، خلال زيارة إلى بيلاروس: «إن هناك حديثاً مجدداً عن ضرورة العودة إلى المفاوضات، دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض»، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس.

من جانبها، تؤكد أوكرانيا أن انسحاب القوات الروسية من أراضيها هو شرط التوصل إلى سلام دائم.

إلى ذلك، يواجه نحو 28 قائداً عسكرياً أوكرانياً تحقيقاً جنائياً على خلفية إخفاقات عسكرية في بداية الهجوم الروسي الذي انطلق مؤخرا قرب خاركيف. وذكرت وسائل إعلامية أوكرانية، أمس، أن مكتب التحقيقات الأوكراني فتح تحقيقا. وتم اتهام الضباط بالإخفاق في تنظيم الدفاع عن الحدود الأوكرانية مع روسيا بالصورة الملائمة. وعقب الهجوم الذي شنته القوات الروسية في المنطقة في 10 مايو، اضطر الجيش الأوكراني إلى إخلاء مواقعه المتقدمة.

وأشارت تقارير إلى أن الـ 28 ضابطاً الذين يتم التحقيق معهم هم من مستوى القيادة في اللواء 125، والكتيبة 415 مشاة واللواء 23 ميكانيكي ووحدات أخرى.

وبعد أول تراجع عن الهجوم الروسي، عينت قيادة الجيش الأوكراني جنرالاً مسؤولاً جديداً في المنطقة، وأبلغت شركات بناء أوليه، حاكم منطقة خاركيف بأن التحصينات لم يتم بناؤها بحسب الأوامر.

ولم تتمكن القوات الأوكرانية من إبطاء تقدم القوات الروسية إلا بعد أيام، لكن القتال العنيف تواصل على الجبهة الجديدة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الروسي أمس، السيطرة على قرية إضافية في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني، فيما أشارت كييف إلى أن موسكو بصدد تكثيف هجماتها بعيدا من منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن الجيش سيطر على قرية أرخانغليسكي الواقعة إلى الشمال من مدينة دونيتسك. والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في مايو.

يأتي إعلان روسيا تحقيق مكاسب ميدانية في حين تقول أوكرانيا إن موسكو تكثّف هجماتها بعيداً من منطقة خاركيف، حيث شنّت هجوما في العاشر من مايو.

6 معارك

قالت رئاسة الأركان الأوكرانية، أمس، إن القوات الروسية «تنشط على نحو خاص» قرب بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، مشيرة إلى اندلاع 6 معارك بالأسلحة النارية لا تزال مستمرة قرب قرى كالينوف وياسنوبروديفكا وسوكيل، إلى الجنوب من قرية أرخانغيلسكي.

وأضافت أن قواتها صدت هجومين في منطقة خاركيف، وأن القتال مستمر قرب بلدة فوفتشانسك التي تحاول موسكو السيطرة عليها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، إنه زار مدينة خاركيف والتقى مسؤولين عسكريين لمناقشة الدفاع عن المنطقة وخاصة فوفتشانسك.