جنوح 4 سفن أميركية بالقرب من رصيف غزة العائم

غزة (الاتحاد)

أعلن الجيش الأميركي، أمس، أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية، وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي «سنتكوم» في بيان «انفلتت السفن من مراسيها وترسو سفينتان الآن على الشاطئ قرب الرصيف، أما السفينتان الثالثة والرابعة فترسوان على ساحل إسرائيل قرب عسقلان»، مضيفة «لن يدخل أي أفراد أميركيين إلى غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته».

وفرضت إسرائيل حصاراً على غزة أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود. كما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 35800 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق مصادر طبية في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في مارس إنه سيتم بناء الرصيف لتخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات براً إلى غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافيين، أمس الأول، إن برنامج الأغذية العالمي «تسلم 97 شاحنة منذ بدء تشغيل الرصيف العائم» في 17 مايو.