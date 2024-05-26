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ألمانيا: إسرائيل تجاوزت الحدود في غزة

أعمدة دخان تتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح (أ ف ب)
26 مايو 2024 04:00

برلين (وكالات) 

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انتقد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، تصرف إسرائيل في حرب غزة باعتباره مخالفاً للقانون الدولي. يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية في برلين. 
وقال هابيك: «بالطبع، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضاً من الناحية القضائية».
وأضاف هابيك: «هذا يعني، في الواقع، أن إسرائيل تجاوزت الحدود هناك، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك». في الوقت نفسه، دعا هابيك الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الحرب فوراً والانخراط في المفاوضات.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي. 
وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا للأمم المتحدة، أمس الأول، أمراً إلى إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية «كارثي».

ألمانيا
إسرائيل
غزة
فلسطين
برلين
أولاف شولتس
رفح
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