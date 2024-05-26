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مجموعة السبع تدعو إسرائيل لـ«ضمان» خدمات المصارف الفلسطينية

وزيرة الخزانة الأميركية خلال حضورها اجتماعات مجموعة السبع (رويترز)
26 مايو 2024 04:01

ستريسا (وكالات) 

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دعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا، إسرائيل، أمس، إلى «ضمان» الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي «ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة».
ودعا الوزراء في ستريسا أيضاً إسرائيل إلى «الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة»، مطالبين أيضاً «بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية» المحتلة.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت الخميس الماضي من احتمال وقوع «أزمة إنسانية» في حال قيام إسرائيل بتنفيذ تهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقالت يلين «أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية»، مؤكدة ضرورة هذه القنوات المصرفية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقارب 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين.

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