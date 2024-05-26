إيطاليا تعلن استئناف تمويل «الأونروا»

روما (وكالات)

أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وفق ما أعلن مكتب الوزير أمس. وقال تاياني «أبلغت السيد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا».

وسيخصص الجزء المتبقي البالغ 30 مليون يورو لدعم مبادرة «الغذاء من أجل غزة» التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وأضاف، في بيان: «قررت إيطاليا معاودة تمويل مشاريع محددة تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد ضوابط صارمة تضمن عدم استخدام فلس واحد لدعم الإرهاب». التقى مصطفى تاياني ثم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أول زيارة له إلى أوروبا منذ أن عينه الرئيس محمود عباس رئيساً للوزراء في مارس الماضي. وخلال اجتماعها بمصطفى أكدت ميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية لمجموعة السبع، دعم روما كل الأطراف للتوصل إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وفي بيان صادر عن مكتبها كررت الدعوات المطالبة بالإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة المحاصرة.

في يناير، وجهت إسرائيل إلى عدد من العاملين مع وكالة الأونروا، اتهامات بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر. ودفعت هذه الاتهامات دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمها للوكالة الأممية، ما قوّض قدرتها على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.