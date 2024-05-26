الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح

نيويورك (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن وصول المساعدات إلى قطاع غزة، محدود بشدة، إذ دخل أقل من ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ السابع من مايو بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه خلال الفترة ما بين السابع و23 مايو، دخلت 906 شاحنات فقط إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن حوالي 800 من تلك الشاحنات كانت محملة بإمدادات غذائية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 143 شاحنة مرت من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل في جنوب غزة، بينما دخلت إلى شمال غزة 62 شاحنة من معبر إيريز «بيت حانون»، و604 شاحنات من معبر إيريز الغربي، مضيفاً أن 97 شاحنة عبرت من الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في وسط غزة، وبدأ تشغيله قبل أسبوع.

وأُغلق معبر رفح من مصر إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل تصعيد عمليتها العسكرية في المنطقة، مما أدى إلى تراكم المساعدات في مصر، حيث بدأت بعض الإمدادات الغذائية تتعفن.

وأمس الأول، اتفق الرئيسان المصري والأميركي، على إرسال المساعدات الإنسانية، والوقود من أجل الأمم المتحدة، مؤقتاً من معبر كرم أبو سالم، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة ترحب بهذه الخطوة.

وتقول الأمم المتحدة، إنه يتعين دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة من المساعدات والسلع التجارية يومياً إلى غزة. وفي أبريل الماضي، دخلت 189 شاحنة يومياً في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أكتوبر.

في الأثناء، أكدت مصر أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وقال مصدر رفيع المستوى: «إن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو لعزل قطاع غزة عن العالم، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة»، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية أمس.

حلول مؤقتة

وأضاف أن «مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل، وتحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات، من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبوسالم، ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي».

ولفت إلى أن القاهرة ستعيد إدخال المساعدات عبر معبر رفح، من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.