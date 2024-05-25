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دعم سعودي بـ9.5 مليون دولار لقطاع الصحة في اليمن

دعم سعودي بـ9.5 مليون دولار لقطاع الصحة في اليمن
26 مايو 2024 03:59

عدن (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن المملكة العربية السعودية خصصت 9.5 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في اليمن. وقالت المنظمة في بيان صحفي «إنها وقعت اتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمبلغ قدره 9.5 مليون دولار أميركي لدعم جهود المنظمة الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا في اليمن». وأضاف البيان أن هذا التمويل «يهدف أيضاً إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتعرضاً للخطر». وتابع البيان «عبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة».  
ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

منظمة الصحة العالمية
الأمم المتحدة
السعودية
اليمن
القطاع الصحي
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