النائب الأول لرئيس «الوطني الاتحادي» يلتقي رئيس «الشورى» السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أمس، في العاصمة الجزائرية الجزائر، على هامش المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وجرى، خلال اللقاء، تأكيد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتَي البلدين، ويواكب المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وإلى ذلك، فقد شارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد أمس في العاصمة الجزائرية الجزائر، ضمن أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد. وأكد الزعابي، في الاجتماع، أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع فيه الاتحاد البرلمان العربي في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وضرورة تفعيل دور وأنشطة الاتحاد، ووضع خطة عمل تساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية للأمة العربية.

وفي سياق منفصل، شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت، أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال محمد أحمد اليماحي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية، إن جلسة البرلمان العربي استعرضت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي حول آخر المستجدات والتطورات في العالم العربي.