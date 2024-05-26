لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي

شعبان بلال (القاهرة)

تزايدت الدعوات الدولية والمحلية للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان بعد أكثر من عام ونصف العام من الفراغ، لاستكمال مؤسسات الدولة الدستورية ومواجهة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتحديات الإقليمية والدولية.

واعتبرت البرلمانية اللبنانية الدكتورة نجاة صليبة أن انتخاب رئيس للجمهورية يمثل واجباً دستورياً تخلّف مجلس النواب عن القيام به حتى هذه اللحظة، موضحة أن هذه السلطة غير قادرة على إنجاز أي شيء دون تدخلات وضغوطات خارجية.

وأضافت صليبة لـ«الاتحاد»، أن الأهمية الأولى لانتخاب الرئيس تكمن في حاجة لبنان الماسة لانتظام عمل المؤسسات أكثر من أي وقت مضى، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، فالبلاد اليوم أمام فراغ قاتل لا يجوز الاستمرار فيه، وتكمن الأهمية الثانية في الحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم سماح المجلس النيابي بالتخلي عن حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم.

ودعت البرلمانية اللبنانية النواب إلى التوجه إلى المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية فوراً عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور ومنعاً لوضع لبنان تحت وصايات جديدة لن ينجو منها هذه المرة.

ويتطلب انتخاب رئيس للبنان توافقات القوى السياسية لتأمين تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو ما فشل فيه البرلمان 12 مرة حتى الآن.

ومن جانبه، يرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن وضع انتخاب رئيس الجمهورية لم يتغير منذ ما قبل فراغ سدة الرئاسة، وهو مرتبط بإصرار «حزب الله» على مرشحه، دون اكتراث بالتوازنات المحلية والإقليمية القائمة.

وقال علوش لـ«الاتحاد»، إن إنجار الاستحقاق الرئاسي أشبه بالمستحيل، في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية، دون أن يكون هناك أي تقارب في مواقف الفرقاء المرتبطين بهذا الملف، بينما لا يلوح أي حل في الأفق حتى الآن.

ولم تسفر جهود اللجنة الخماسية التي تضم خمس دول، بينها كل من فرنسا والولايات المتحدة، عن نتائج إيجابية بشأن توافق الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، رغم تأكيد اللجنة وجود تقارب في وجهات النظر.