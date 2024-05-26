قتلى جراء حريق ضخم بمتنزه في الهند

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصاً بينهم أطفال، جراء حريق ضخم اندلع أمس السبت، في متنزه ترفيهي بمدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.

وأكد ضابط الشرطة فيناياك باتيل، أن جثث القتلى كانت متفحمة ويصعب التعرف عليها، فيما أظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء وهم يزيلون الحطام حول المباني المنهارة المصنوعة من الصفيح.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على موقع "إكس": "أحزنتنا مأساة الحريق في راجكوت، وقد أخبرني رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبندراباي باتل جي، عن الجهود الجارية لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".