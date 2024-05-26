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قتلى في حريق بمستشفى للأطفال بنيودلهي

قتلى في حريق بمستشفى للأطفال بنيودلهي
26 مايو 2024 14:28

لقي ستة رضع حديثي الولادة حتفهم بعد أن شب حريق في مستشفى للأطفال في العاصمة الهندية وهرع الناس لإنقاذ الأطفال الرضع، حسبما ذكرت الشرطة الأحد.

وقال الضابط الكبير في الشرطة سوريندرا شودري في بيان "تم إنقاذ جميع الأطفال الحديثي الولادة وعددهم 12 من المستشفى بمساعدة أشخاص آخرين"، لكنه أوضح أن ستة منهم كانوا قد لقوا حتفهم عند وصولهم إلى الرعاية الطبية.

واضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المستشفى". ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية وفاة الأطفال.

اندلع الحريق في وقت متأخر السبت في مستشفى في منطقة فيفيك فيهار في نيودلهي.

 

وأكد أتول غارج مدير إدارة الإطفاء في نيودلهي لوكالة أنباء محلية إرسال 14 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق، وقال انتشر الحريق بسرعة كبيرة بسبب انفجار أسطوانة أكسجين". 

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ووصف رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال الوضع بأنه "مفجع". 

المصدر: وكالات
حريق
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