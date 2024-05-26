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إجلاء المئات جراء فيضانات في أرمينيا

أرشيفية
26 مايو 2024 16:10

قضى شخص على الأقل وتم إجلاء أكثر من 200 آخرين بسبب فيضانات ألحقت أضراراً بطريق رئيسية وجسور في أرمينيا، على ما أعلنت السلطات الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية، أن شخصاً لقي حتفه وفقد آخر، فيما غادر 232 شخصاً منطقة لوري في شمال أرمينيا بسبب الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة.

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واشارت الوزارة إلى أن العديد من الجسور وأجزاء من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط هذه الدولة الجبلية بجورجيا تضررت بسبب فيضان نهر ديبيد.
أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الغاء رحلات جميع القطارات المتجهة إلى جورجيا بسبب انزلاق التربة على القضبان.


ويتضرر حوالي 40 ألف شخص بالفيضانات كل عام في أرمينيا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أمطار غزيرة
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