الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الفرنسي يصل إلى ألمانيا

الرئيس الفرنسي يصل إلى ألمانيا
26 مايو 2024 18:35

 وصل إيمانويل ماكرون الأحد إلى ألمانيا في أول زيارة دولة يجريها رئيس فرنسي لهذا البلد منذ ربع قرن، سعياً لتخفيف التوتر والتحذير من مخاطر اليمين المتشدد قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي.وهبطت طائرة ماكرون في مطار برلين، بحسب مراسل فرانس برس، ليبدأ زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل أربع محطّات.
وقال شولتس، في تصريحات بالفيديو أدلى بها باللغة الفرنسية على منشورات ماكرون على «إكس» «مرحبا أصدقائي الأعزاء، فلتحيا الصداقة الفرنسية الألمانية!». وردّ عليه ماكرون بالألمانية «شكراً أولاف! أتفق معك تماما».
 وبينما يزور ماكرون برلين بشكل متكرر، هذه أول زيارة دولة منذ 24 عاماً لرئيس فرنسي بعد تلك التي قام بها جاك شيراك سنة 2000 والسادسة منذ أول زيارة دولة ما بعد الحرب قام بها شارل ديغول عام 1962.
يجري ماكرون بعد ظهر الأحد محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يعد دوره فخرياً إلى حد كبير.
وسيتوجّه بعد ظهر الاثنين إلى دريسدن في شرق ألمانيا سابقا لإلقاء خطاب عن أوروبا خلال مهرجان أوروبي. 
أما الثلاثاء، فيزور ماكرون مدينة مونستر الألمانية ليتوجّه لاحقا إلى ميزبرغ خارج برلين لعقد محادثات مع شولتس وحيث ينعقد اجتماع مشترك للحكومتين الفرنسية والألمانية.وركّزت صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» الألمانية على زيارة ماكرون المقررة إلى شرق ألمانيا.
وقالت «لطالما كانت العلاقات الفرنسية الألمانية المهمة للغاية بالنسبة للاستقرار الأوروبي بالدرجة الأولى علاقة مع ألمانيا الغربية».
وأضافت «هذا هو الحال الآن إلى حد كبير. لكن إيمانويل ماكرون مدفوع بالطموح لتغيير ذلك».

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء فرنسا يكشف عن خطة لخفض إعانات البطالة
ماكرون يجري أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ ربع قرن
المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
فرنسا
ألمانيا
آخر الأخبار
دبي
الترفيه
دبي.. جوهرة الشرق الأوسط
اليوم 12:18
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
علوم الدار
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
اليوم 19:03
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
الأخبار العالمية
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
اليوم 18:50
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
الرياضة
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
اليوم 18:44
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
الرياضة
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©