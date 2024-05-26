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مصر تشارك في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يبحث الأوضاع في غزة

مصر تشارك في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يبحث الأوضاع في غزة
26 مايو 2024 22:25

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع المشترك المرتقب لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عددٍ من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، وذلك لبحث الأوضاع في غزة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري من المقرَّر أن يعقد خلال الزيارة، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين.

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