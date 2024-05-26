عواصف في تكساس تودي بشخصين

لقي شخصان حتفهما على الأقل في شمال تكساس الذي ضربته ليل السبت الأحد عواصف تسببت أيضاً بأضرار مادية كبيرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.وتُواصل خدمات الطوارئ عمليات البحث صباح الأحد في المنطقة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، بينما تأثّرت أوكلاهوما وأركنساو أيضاً بهذا الطقس السيئ وبانقطاع التيار الكهربائي.

وفي شمال دالاس، ضربت عاصفة شارعاً سكنياً ما أدى إلى مقتل شخصين، وفقاً للمسؤول الأمني في المقاطعة راي سابينغتون الذي تحدّث إلى التلفزيون المحلي «دبليو اف آي آي» (WFAA).

وقال «أؤكد مقتل شخصين، ولكن يمكنني أن أقول لكم أيضاً إنّ هذا الرقم سيرتفع».

وأضاف «ما زلنا نبحث عن ضحايا، أعتقد أنّه لا يزال بإمكاننا العثور على ناجين».

وكان سابينغتون يتحدث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطّة الوقود للاحتماء.

وأشار إلى أنّ «الكثير» من الأشخاص أصيبوا بجروح.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 375 ألف منزل صباح الأحد في تكساس وفي ميسوري وأوكلاهوما وكنساس وأركنساو، وفقاً لموقع poweroutage.us.

ولا تزال التحذيرات من العواصف سارية في المنطقة الأحد، ولكن وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية فقد انتهى الأسوأ.