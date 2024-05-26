غوتيريش يبحث ورئيس وزراء العراق التحديات المناخية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هاتفياً، أوجه التعاون في مختلف المجالات بين المنظمة الدولية والعراق، خاصة ما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وإدارة المياه، فضلاً عن العلاقات الثنائية في ضوء مسعى العراق لإنهاء مهمة البعثة الأممية لديها.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه «تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله التطرق إلى رسالة العراق بشأن توقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، وخفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الأوضاع في غزّة. كان الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد أكد استمرار العراق في التعاون مع بعثة «يونامي» لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم.

واستقبل رشيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة «يونامي» في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها، وثمّن «ما قدمته والأمم المتحدة من دعم للعراق في مختلف المجالات، لا سيما مساعدة النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل».

وأكد «استمرار العراق في التعاون مع البعثة لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات، وتوسيع التعاون مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق. وأكدت بلاسخارت حرص الأمم المتحدة الدائم على دعم جميع الجهود الرامية إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز السلم الأهلي في العراق.