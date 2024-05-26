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قتلى جراء عواصف تضرب 3 ولايات أميركية

قتلى جراء عواصف تضرب 3 ولايات أميركية
26 مايو 2024 22:22


لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأُصيب عدد آخر جراء عواصف قوية اجتاحت أجزاء من ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، مخلفة سلسلة من المباني المدمرة والمركبات المحطمة.
 ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد عن راى سابينجتون عمدة مقاطعة كوك قوله، إن عمال إنقاذ كانوا يزيلون الحطام الذي سببته العواصف اليوم الأحد في مجمع منازل متنقلة شمال دالاس، وأكدوا مقتل خمسة أشخاص. 
ولم يحدد العمدة مكان العثور على القتلى. وقال سابينجتون لقناة «ذي ويذر» أعتقد، للأسف، أن هذا العدد سيرتفع. وقالت السلطات في أركنساس وأوكلاهوما، إن خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم، وأُصيب آخرون في أنحاء الولايتين.

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