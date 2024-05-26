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نزوح مليون شخص من السواحل في بنغلاديش بسبب إعصار «ريمال»

نزوح مليون شخص من السواحل في بنغلاديش بسبب إعصار «ريمال»
27 مايو 2024 00:44

نزح أكثر من مليون شخص عن قراهم الساحلية في بنغلاديش وإلى الداخل، بحثاً عن ملاجئ تحسباً للإعصار «ريمال» العنيف، الذي من المنتظر أن يجتاح السواحل المنخفضة لبنغلاديش مساء اليوم، فيما رفعت السلطات مستوى التحذير من الخطر إلى أعلى درجة.

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ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات في بنغلادش قولها، إن الإعصار العنيف «ريمال» بدأ في عبور ساحل بنغلاديش، وأنّ العاصفة العنيفة قد تستمر في ضرب الساحل حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين على الأقل، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 90 كيلومتراً في الساعة، متوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى 130 كيلومتراً في الساعة، ونبهت إلى أن الإعصار قد يتسبب في عاصفة يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار فوق المد الفلكي الطبيعي، وهو ما قد يكون خطيراً.
وأشارت السلطات إلى غرق عبارة مكتظة تقل أكثر من 50 راكباً - أي ضعف طاقتها - بعد أن غمرتها المياه الهائجة بالقرب من ميناء مونغلا الواقع في المسار المتوقع للعاصفة فيما أصيب 13 شخصاً على الأقل في الحادث.
وأغلقت السلطات في بنغلاديش الموانئ البحرية الثلاثة والمطار في شيتاغونغ، ثاني أكبر مدينة في البلاد، فيما تم تجهيز نحو 4 آلاف ملجأ للأعاصير على طول الساحل الطويل للبلاد على خليج البنغال.
وفي الهند المجاورة، انتقل عشرات الآلاف إلى الداخل بعيدا من غابات سوداربانس الشاسعة حيث تلتقي أنهر الغانج براهمابوترا وميغنا بالبحر، بينما أغلق مطار كالكوتا منذ ظهر اليوم حتى صباح الإثنين مع توقع هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية، وصدرت أوامر بإغلاق الشواطئ القريبة من المنطقة حيث يتوقع أن يضرب الإعصار 220 كيلومتراً من جزيرة ساجار الهندية إلى كيبوبارا في بنغلاديش.

المصدر: وام
بنجلادش
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