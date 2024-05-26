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الأمم المتحدة ترحب بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الأمم المتحدة ترحب بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
27 مايو 2024 00:48

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من مصر إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم. وشدد غوتيريش، في بيان له مساء اليوم، على ضرورة حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، لافتا إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية بسبب الأعمال العسكرية وأوامر الإخلاء منذ 6 مايو الجاري. 
 وأكد ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل النقل الآمن، وتسليم الإمدادات الإنسانية من مصر التي تدخل معبر كرم أبو سالم إلى المحتاجين، مشدداً على أهمية فتح جميع نقاط العبور، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2720 (2023)، وأن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. 
وجدد الأمين العام، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، معرباً عن قلقه من عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالوضع في غزة، والتي أكد أنها ملزمة.

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