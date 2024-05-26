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مقتل 19 مدنياً بنيران مسلحين وسط مالي

عنصر من الجيش المالي (أرشيفية)
27 مايو 2024 01:49

دكار (أ ف ب) 

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قتل 19 مدنياً على الأقل بنيران مسلحين في قرية بوسط مالي، وفق ما أفاد، الأحد، سكان ومصدر في الشرطة ومسؤول محلي.
وقال ثلاثة من سكان القرية لوكالة فرانس برس إن «مسلحين أطلقوا النار على قرويين على بعد ثلاثة كيلومترات من ديالاساغو.. والحصيلة غير النهائية هي 18 قتيلا و21 جريحاً». 
وأكد مصدر في الشرطة ومسؤول محلي ما حصل، وتحدثَا عن سقوط 19 قتيلاً محمِّلين المسؤوليةَ للجماعات الإرهابية وبعض المسلحين الآخرين.
وقال المصدر الشرَطي لفرانس برس: «نؤكد الوقائع.. لقد قتل إرهابيون بدم بارد مدنيين في ديالاساغو.. ثمة 19 قتيلاً و21 جريحاً.. إنهم يعاقبون المدنيين على تعاونهم مع الجيش المالي».
ومن جهته، قال مسؤول في قرية باندياغارا التي تبعد ستين كيلومتراً من ديالاساغو بوسط مالي لفرانس برس إن «مسلحين مجهولين قتلوا 19 من الفلاحين في حقولهم.. جميع الضحايا من النازحين الذين يقيمون في ديالاساغو. لقد طلبنا من سلطات المنطقة تأمين حماية السكان». ولم يشأ المسؤول المذكور كشفَ هويته لدواع أمنية.
وقُتل أكثر من 130 مدنياً في ديالاساغو في شهر يونيو عام 2022، ضِمن إحدى أسوأ المجازر في مالي خلال الأعوام الأخيرة التي شهدت سلسلة من الأحداث الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
ونسبت الحكومة المالية تلك المجزرة إلى فصيل محلي مرتبط بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الإرهابي.

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